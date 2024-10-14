6 organize suç örgütüne operasyon: 91 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" açıklamasında bulundu.



Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden 91’inin tutuklandığını, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:



"Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi."