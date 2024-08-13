6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün girdiği barajda kaybolan 50 yaşındaki Osman Kocaman'ın cesedi bulundu.

6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

Dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Barajı'na girip kaybolan Osman Kocaman'ın (50) bulunması için başlatılan çalışmalar bugün de sürdü.

Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekiplerince yürütülen yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Kocaman'ın cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce barajdan çıkarılan Kocaman'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgede çalışmaları takip eden Kocaman'ın yakınları üzüntü yaşadı.

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