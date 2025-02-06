6 Şubat Depremlerini Anma Programı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz

6 Şubat 2023'te, 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılındayız. Depremin vurduğu kentlerde anma törenleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.



"6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyoruz" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Bölgeye 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin konutunda yapılacağını açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 111 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, çiftçilere de önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde 250 milyon dolar hibe edeceklerini söyledi.