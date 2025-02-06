6 Şubat Depremlerini Anma Programı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz
6 Şubat depremlerini anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ın acısını ilk günkü gibi hissediyoruz." dedi. Deprem bölgesine 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirleri ayağa kaldırıyoruz. Evine girmeyen bir vatandaş dahi kalmayacak." diye konuştu.
6 Şubat 2023'te, 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılındayız. Depremin vurduğu kentlerde anma törenleri düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.
"6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü tazeliğiyle hatırlıyoruz" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
Bölgeye 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin konutunda yapılacağını açıkladı.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 111 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, çiftçilere de önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde 250 milyon dolar hibe edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"
Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeleğiyle hatırlıyor. Diğer taraftan da deprem bölgesimiz yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sabırla ve azimle çalışıyoruz.
14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı. Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik. Tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik.
"DEVLET HALKININ YANINDA"
O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın, babalarımızın elini tutarken gösterdik, devleti teslim edilen konutlarla gösterdik.
Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.
"2.6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM YAPTIK"
Bölgeye 2.6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.
11 ilimizde derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Orta hasarlı 13 okulu güçlendirdik. 13 bin derslik yapılıyor.
Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz
8 ilde 335 km bağlantı yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı.
Hatay Havalimanı uçuş pistinin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz.
Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor.
"111 BİN KİŞİYE 1 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPTIK"
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 111 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme yapıldı.
Depremden etkilenen 11 ilimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağladık.
Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde 250 milyon dolar hibe edeceğiz.
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