6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü | Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik dünyada örneği yok

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.

BURHANETTİN DURAN: DEVLET VE MİLLET ELE ELE VERDİ, YAPILAMAZ DENİLENİ YAPTI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla birlikte sahaya indiğini belirtip "Sağlıklı iletişim ortamının sağlanması için çalışma yaptık. Bir cana daha ulaşabilmek için hep birlikte büyük bir gayret ortaya koyduk. Biz bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle hem de vicdanımızla ve dayanışma gücümüzle birlikte geldik Devlet ve millet ele ele verdi, yapılamaz denileni yaptı." dedi.

MURAT KURUM: EN ZOR GÜNDE BİLE AYAĞA KALKTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında "Biz zoru başardık. En zor günde bile ayağa kalktık. Eğer kararlı bir devlet aklı varsa en büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir." ifadesini kullandı.

"455 BİN KONUTU TAMAMLADIK"

Kurum, "3 bin 481 şantiye kurduk. 11 ilde 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte 7 gün 24 saat çalıştı. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bunun dünyada örneği yok. Gelinen noktada 455 bin konutu tamamladık. Bizim için şehir insanın ruhunu yormayan dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık." diye konuştu.