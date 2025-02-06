6 Şubat’ın en acı fotoğraflarından biri: “2 sene oldu, ateş hiç sönmüyor”

Türkiye ’nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Depremde yitirilen canların acısı ilk günkü gibi taze... Deprem felaketinin yaşandığı günlerde çekilen bir fotoğraf, hafızlara kazındı. Ebrar Sitesi’nde çekilen fotoğrafta yer alan bir baba, enkaz altında kalan kızının elini tutarken görülüyordu. O baba Mesut Hançer... Hançer bugün kızının mezarını ziyaret etti.

“ATEŞ SÖNMÜYOR, DAHA BETER ALEVLENİYOR”



16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba, o günleri atlatamadıklarını söyledi.



“2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor.” diyen Hançer, “Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey.” ifadelerini kullandı.



“6 ŞUBAT HİÇBİR ZAMAN GEÇMİYOR”



Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, “Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor.” diye konuştu.