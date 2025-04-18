6 suç örgütüne ağır darbe! 158 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucu, S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Operasyonlar sonucu, 32 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.