6 Türk’ün öldürüldüğü mafya hesaplaşmasında yeni ayrıntılar

“İTALYA” TUZAĞI: AYNI ARACA BİNDİRMEK İÇİN “HAVALİMANI YAKIN” DEDİ



Organizatör bu planın başarısız olmasıyla İtalya’ya giriş planını devreye soktu. Olay günü 6 Türk’ü havalimanına götürmek için sahte Alman plakalı araçla evden aldı. “Havalimanı yakın.” diyerek çete üyelerini tek bir araca binmeye ikna etti.



Kısa bir süre sonra da 6 Türk’ün bulunduğu araç, yaylım ateşine tutuldu.



Araca pusu kuranlardan biri de 28 yaşındaki bir Türk’tü. O isim de Çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı.



Yunan polisinin, üçüncü bir şüpheliyi daha aradığı belirtildi.



Gözaltındaki 2 Türk’ün siyasi sığınmacı statüsünde Yunanistan’da yaşadığı ve ikisinin de insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.