6 Türk’ün öldürüldüğü mafya hesaplaşmasında yeni ayrıntılar

Atina’da 6 Türk’ün öldürüldüğü mafya hesaplaşmasıyla ilgili olarak devam eden soruşturmada çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
11 Eylül günü gerçekleşen suikast sonrası, saldırıyı organize eden 32 yaşındaki Süleyman isimli şüpheli, Yunanistan’ın Midilli adasına kaçarken yakalanmıştı.
Zanlının 2 ay boyunca güven kazanmak için rakip Barış Boyun Çetesi üyelerine yardım ettiği ortaya çıktı.
BERBER PLANI GÜVENLİK ÖNLEMİNE TAKILDI
Soruşturmadan yansıyan ayrıntılara göre; amacı saldırıyı çete üyelerinin kaldığı evde gerçekleştirmekti.
Berber kılığında 2 suikastçıyı eve yönlendirdi ancak güvenlik gerekçesiyle Türk çete üyeleri kimsenin eve girmesine izin vermedi.
“İTALYA” TUZAĞI: AYNI ARACA BİNDİRMEK İÇİN “HAVALİMANI YAKIN” DEDİ
Organizatör bu planın başarısız olmasıyla İtalya’ya giriş planını devreye soktu. Olay günü 6 Türk’ü havalimanına götürmek için sahte Alman plakalı araçla evden aldı. “Havalimanı yakın.” diyerek çete üyelerini tek bir araca binmeye ikna etti.
Kısa bir süre sonra da 6 Türk’ün bulunduğu araç, yaylım ateşine tutuldu.
Araca pusu kuranlardan biri de 28 yaşındaki bir Türk’tü. O isim de Çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı.
Yunan polisinin, üçüncü bir şüpheliyi daha aradığı belirtildi.
Gözaltındaki 2 Türk’ün siyasi sığınmacı statüsünde Yunanistan’da yaşadığı ve ikisinin de insan kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.
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