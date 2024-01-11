6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 zanlı İstanbul'da yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Kafes" operasyonları devam ediyor.
Son olarak İstanbul'da Kafes-30 operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
Buna göre; İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre'nin talebi üzerine İnterpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkarttığı 10 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personel katıldı.
6️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL 🟥 Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 1️⃣0️⃣ şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran… pic.twitter.com/0tQ6gTwRP6
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber