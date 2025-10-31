6 yaşında çırak olarak başladı: "Bu mesleği benden başka yapan yok"

Henüz 6 yaşındayken babasının yanında çırak olarak işe başlayan İmam Karakuş, Şahinbey ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki atölyesinde saraç ustaları için hamut, semer, eyer ve at yarışlarında kullanılan malzemelerin iskeletini imal ediyor.



Okula hiç gitmeyen ve babasının yanında öğrendiği mesleğini 62 yıldır severek sürdüren Karakuş, yaz kış demeden erken saatlerde atölyesini açarak güne başlıyor.



Ağaç kokusu ve saçlarını saran ağaç tozu içerisinde kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışan Karakuş, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte talebin azaldığını söyledi.



Vatandaşların özel siparişlerini de özenle yapan 8 çocuk babası Karakuş, okumak istemediğini ve bu nedenle mesleğe yöneldiğini belirtti.



Mesleğe 1964 yılında babasının yanında başladığını anlatan Karakuş, "Mesleğe olan hevesim ve yeteneğim sayesinde mesleği öğrendim. Babamın yanında çalışan 10-15 tane eleman vardı. Onlara ve babama bakarak mesleği öğrendim.

"10 YIL BOYUNCA ÇIRAKLIK YAPTIM"





Babamın yanında 10 yıl boyunca çıraklık yaptım. Daha sonra ise mesleği iyice öğrendim. O yıllarda mesleğimiz çok güzeldi. Mesleğimiz kuyumculuktan daha değerli ve kıymetliydi" dedi.



Saraç ustaları için eyer, semer ve hamut gibi malzemeler yaptığını belirten Karakuş, " 60 yıldır bu dükkandayım.Kalp, şeker ve tansiyon gibi birçok rahatsızlığım var. Hastalıklarıma rağmen mesleğimi sürdürüyorum. Çalışmaya mecburum. Mesleğimi seviyorum. Mesleğimi sevmezsem bu işi yapmam. Çalıştığım için bu halimden de çok memnunum. Şu an bu mesleği benden başka yapan yok" diye konuştu.