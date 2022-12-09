6 yaşında "evlendirme" skandalı: Meclis'ten ortak tepki

6 yaşında evlendirme skandalına Meclis'ten ortak tepki geldi.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop "Çocuk istismari asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Vicdanları derinden sarsmıştır" dedi.



Konu Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde de gündemdeydi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu konuda susarsak inanlığımız yara alır. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hepimizin çocuğu var korkunç bir konu. Sorumlularun tamamı en ağır ceza alamaları ortak sorumluluğumuz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir baş müfettiş görevlendirdi, görevine de başladı. Konuyla ilgili olmak üzere Vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor. Büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler de bir araştırma komisyonu kurulması için görüş birliğine vardı.



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konu asla ve kata yumuşatılamaz. Bu dava sürecinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Gerekirse araştırma komisyonu kuralım" önerisinde bulundu.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İlgili vakfın 2014 de soruşturulup kapatıldığı yönünde çok bilgi var. Burada devletin 2 yönden harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bu suçu işleyenler, kim olursa olsun eğer idam söz konusu olacaksa haklarında en ağır ceza yapılsın diye biz bunu defalarca söyledik" dedi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bir kisve altında küçüçük çocuğumuza yaşatılanlar çok büyük bir sapkınlıktır. Suçluların ifşası ve cezalandırılması noktasında, doğru adımlar atılması için kararlığımızı devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.



İstismara, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da tepki geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki ruhsata aykırı yapılan kaçak yapısını mühürledi.