6 yaşında evlendirme skandalı | Sahte kemik raporuna 5 gözaltı

6 yaşındaki evlilik skandalıyla ilgili sahte rapor iddiasıyla ikinci bir soruşturma daha yürütülüyor.



2012 yılında, o zaman 14 yaşında olan H.K.G. hastalandı. Annesi muayene sırasında kızının evli olduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi.



TESTE ÇOCUK YERİNE 21 YAŞINDA KADIN GİRMİŞ



Kız çocuğu kemik yaşının tespiti için hastaneye götürüldü. Tarikatın devreye girmesiyle onun yerine röntgen cihazına 21 yaşında bir kadın girdi ve sahte raporla olay örtbas edildi.

11 yıl sonra açılan soruşturmada 2012'de Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi. HTS kayıtlarından bu hastane çalışanlarıyla tarikat arasında telefon irtibatı olduğu belirlendi.



"SU BASKININDA KAYBOLDU" SAVUNMASI!



3 teknisyen, onlara aracılık yapan bir kişi ve Hiranur Vakfı'ndan bir yönetici gözaltına alındı. Geçmiş döneme ait röntgen raporlarının ise su baskınında kaybolduğu öne sürüldü.



Zanlıların fotoğrafları ve teşhis için H.K.G.’ye gösterilecek. Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.



H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.



İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün; baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

