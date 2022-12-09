6 yaşında evlendirme skandalı: Takipsizlik kararı veren savcıya inceleme

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Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Uusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.



Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizliğe hükmeden savcı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.

İddianameye göre, evlilik kararının ardından, H.K.G’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirildi. H.K.G. cinsel istismarın yıllarca sürdüğünü söyledi.

İLK SORUŞTURMA 2012'DE

Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi kızı hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anlayarak polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.

SADECE KENDİSİNE ÖĞRETİLENLERİ ANLATTI



İddiaya göre, H.K.G. ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. 17 yaşında olduğunu ve kendi isteğiyle evlendiğini belirtti. Yine basında yer alan iddialara göre, soruşturmada ilk olarak H.K.G.’nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık bunun yerine kemik yaşının tespitini istedi.

KEMİK TESTİNDE FARKLI KİŞİ

İddiaya göre, kızın yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. 4 ay sonra 10 Aralık 2012’de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden H.K.G.’nin raporda yaşı 21 görünüyordu. Buna karşın akılalmaz şekilde savcılık takipsizlik kararı verdi.



BARODAN MÜDAHİLLİK TALEBİ

İstanbul Barosu da İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya mağdurun yanında müdahil olarak katılma talebinde bulundu.