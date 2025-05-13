6 yaşındaki Abdulkerim'in feci ölümü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Abdulkerim Yılmaz yaşamını yitirdi.

6 yaşındaki Abdulkerim'in feci ölümü

Hakkari'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düşen çocuktan acı haber geldi.

Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrasında yaşanan olayda köylüler, çocuğu düştüğü kuyudan çıkardı.

Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan , müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...