6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı

Aksaray'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ahmet Harundağ (6), TIR'ın çarpmasıyla yaralandı.

6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı

Kaza, saat 13.00 saralarında, Ortaköy ilçesi İhsan Özmen Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Harundağ, ağabeyi Hasan Harundağ (10) ile yaya geçidinden karşıya geçerken yolun ortasında koşmaya başladı.

Bu sırada Mehmet Ünal (53) yönetimindeki TIR, Ahmet Harundağ'a çarptı. Ağabeyi Hasan Harundağ ise geriye birkaç adım atarak kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle TIR'ın altından kurtarılan ve ambulansla, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet'in, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. TIR'ın şoförü Mehmet Ünal ise gözaltına alındı.

6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı - 1

Ahmet'in TIR'ın altında kalma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yayalar, geçitten karşıya geçerken bir aracın durup yayaların geçmesini beklediği, Ahmet'in de ağabeyiyle birlikte duran aracın bulunduğu tarafından geçmek isterken, karşı şeritten TIR'ın geçitte durmayıp çocuğa çarptığı anlar yer alıyor.

Öne Çıkan Video

Camide kendini bıçaklamak isteyen vatandaşı imam engelledi

TÜRKİYE HABERLERİ

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 26 Temmuz hava durumu tahminleri

Asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...