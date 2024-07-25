6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı

Kaza, saat 13.00 saralarında, Ortaköy ilçesi İhsan Özmen Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Harundağ, ağabeyi Hasan Harundağ (10) ile yaya geçidinden karşıya geçerken yolun ortasında koşmaya başladı.

Bu sırada Mehmet Ünal (53) yönetimindeki TIR, Ahmet Harundağ'a çarptı. Ağabeyi Hasan Harundağ ise geriye birkaç adım atarak kurtuldu.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle TIR'ın altından kurtarılan ve ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet'in, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. TIR'ın şoförü Mehmet Ünal ise gözaltına alındı.