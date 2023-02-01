6 yaşındaki Aya'yı annesi boğarak öldürmüş

Gaziantep'te boş arazide cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Suriyeli Aya'nın, annesi tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Tutuklanan kadın ifadesinde, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet getirip çocuğunu öldürdükten sonra cesedi boş araziye bıraktığını söyledi.

6 yaşındaki Aya'yı annesi boğarak öldürmüş
Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

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Gaziantep'te boş arazide cesedi bulunan çocuğun annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Serinevler Mahallesi'nde dün öğleden sonra boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

6 yaşındaki Aya'yı annesi boğarak öldürmüş - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi (6) olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Aya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi.

6 yaşındaki Aya'yı annesi boğarak öldürmüş - 2

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi Nuhha Cemel'i (23) gözaltına aldı.

6 yaşındaki Aya'yı annesi boğarak öldürmüş - 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuhha Cemel'in, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet getirip çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.

Cemel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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