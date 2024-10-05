6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Hatay'da karşıdan karşıya geçen 6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Kaza, kameraya yansıdı.

6 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen 2 çocuktan 6 yaşındaki Gazvan Elhamdan isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Feci kazada yaralanan , olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün arkasına bakmadan kaçtığı anlarsa an be an kameraya yansıdı. Yaralı çocuk hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken motosiklet sürücüsünü tespit etmek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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