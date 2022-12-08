6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

İstanbul'da bir çocuğun 6 yaşında evlendirildiği ve daha sonra da tecavüze uğradığı iddiaları hükümeti harekete geçirdi. Türkiye'nin gündeminde olan konu hakkında, siyasilerden de tepki açıklamaları geldi.

Olay, 2002 yılında 6 yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirildiğini' söyleyen kadının şikayetiyle ortaya çıktı. Konu yargıya taşındı.

İddiaya göre, dini bir cemaatin etkin olduğu vakfın yöneticisi, 6 yaşındaki kızını, kendi grubundan 26 yaşındaki bir gençle evlendirdi. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.'nin 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar da dava sırasında ortaya çıktı.

Genç kızın verdiği bilgiye göre, Çengelköy’de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorlardı. Karşı dairede cemaat mensuplarından da oturanlar vardı. Babası genç kızı bu gençlerden birisiyle evlendirdi.



"O ARTIK SENİN KOCAN"

Henüz 6 yaşındayken H.K.G’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, genç bir adamı gösterip “O artık senin kocan” dediler. Genç adam çocuğu bir fotoğraf stüdyosuna götürdü.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 1 yıl sonra H.K.G, anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca’ya gitti. Genç adam da yanlarındaydı. Sapanca’daki evlerinin ikinci katında kocası olarak tanıtılan adam, H.K.G.’ye tecavüz etti.

14 YAŞINDA DÜĞÜN



Çengelköy’deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Küçük çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra adam ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı.



Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü , annesi çocuğu hastaneye götürdü. Doktor, çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı, BirGün gazetesi gündeme getirdi.



BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.



Bakanlık açıklamasında, "Bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" ifadeleri de yer aldı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, cinsel istismara ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini belirtti.



"Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyen Çelik, "Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur" ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan tepkisini dile getirdi.

Olay bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cinsel tacizi gerçekleştirenlerle, buna göz yumanları "Haysiyetsiz" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, sorumluların hak ettikleri cezayı alacaklarını söyledi.