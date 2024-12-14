6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı iddiası! 71 yaşındaki şüpheli yakalandı

Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli yaşlı adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.



Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden aldılar. Yaşlı adam bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.