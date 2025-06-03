6 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu hayattan kopardı

Kırmızı alanda müdahalesi devam eden çocuğun beyin tomografisini inceleyen doktorlar, kafatasını delip içeri giren bir mermi çekirdeği gördü.

Ailesi ile çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edilen çocuk, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan bölgeye giden polis ekipleri, silahı ateşleyen magandayı belirlemek için çalışma başlattı.

