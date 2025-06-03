6 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu hayattan kopardı

Şanlıurfa'da 6 yaşındaki çocuğun kafasına isabet eden yorgun mermi, ölümüne neden oldu.

6 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu hayattan kopardı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, yere düşerek kanlar içerisinde kaldı.

Ailesi ile çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

DOKTORLAR, MERMİ ÇEKİRDEĞİ GÖRDÜ

Acil serviste müdahale edilen çocuğun beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, beyin tomografisi çektirdi.

Kırmızı alanda müdahalesi devam eden çocuğun beyin tomografisini inceleyen doktorlar, kafatasını delip içeri giren bir mermi çekirdeği gördü.

6 yaşındaki çocuğu maganda kurşunu hayattan kopardı - 1 Olay yeri

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edilen , iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan bölgeye giden polis ekipleri, silahı ateşleyen magandayı belirlemek için çalışma başlattı.

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