6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açıkta bulundu
Mersin'de üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö.'yü Sahil Güvenlik ekipleri bin 200 metre açıkta kurtardı.
Denizde bin 200 meçtre sürüklenen 6 yaşındaki çocuğun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi.
Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.
Üzerinde can yeleği bulunan çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, 6 yaşındaki çocuğu bin 200 metre açıkta bota aldı.
Sağlık durumu iyi olan belirlenen küçük çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
