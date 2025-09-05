6 yaşındaki çocuk bin 200 metre açıkta bulundu

Mersin'de üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö.'yü Sahil Güvenlik ekipleri bin 200 metre açıkta kurtardı.

Denizde bin 200 meçtre sürüklenen 6 yaşındaki çocuğun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi.

Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

Üzerinde can yeleği bulunan çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik’e haber verildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, 6 yaşındaki çocuğu bin 200 metre açıkta bota aldı.

Sağlık durumu iyi olan belirlenen küçük çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

