6 yaşındaki çocuk gelin skandalında dava yine ertelendi

İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



BOZMA DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA



İstinaf mahkemesinin sanıklara verilen cezayı az bularak bozması üzerine başlayan yeniden yargılamada ikinci duruşma görüldü.



Savcı, istinaf mahkemesinin, bozma ilamı doğrultusunda sanıklara verilen cezaların artırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

