6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Antalya'da otelin havuzuna giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri hastanelik oldu.



Manavgat ilçesi Titreyengöl mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Mirza Mirzaoğlu (11) ve kardeşi Mert Mirzaoğlu (6), dün saat 12.30 sıralarında havuza girdi.



Bir süre suda kalan kardeşler, batıp çıkmaya başladı. Tatilciler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılan kardeşlere ilk müdahale yapıldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mert yaşamını yitirirken, Mirza ise tedaviye alındı.



Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Mert Mirzaoğlu'nun cenazesi, işlemler sonrası ailesine teslim edilip, Şanlıurfa'ya götürüldü.



GÜVENLİK MÜDÜRÜ VE CANKURTARAN GÖZALTINDA



Jandarma ekipleri ise otelin güvenlik müdürü İzzet Ç. (34) ile cankurtaran Raşit P.'yi (24) gözaltına aldı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



CANKURTARAN YEMEKTEYMİŞ



Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.