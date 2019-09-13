İstanbul'da, anneannesinin Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde kalan 6 yaşındaki C.D. iddiaya göre sabah saatlerinde anneannenin uyuduğu sırada evde bulduğu silahla oynamaya başladı.
Silahın aniden patlamasıyla uyanan anneanne ile birlikte toplanan akrabalar çocuğu hemen kendi imkanları ile hastaneye götürdü.
Başından ağır şekilde yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu
DHATürkiye
İstanbul Esenyurt'ta, silahla oynarken kendini vuran 6 yaşındaki çocuk başından ağır yaralandı.
İstanbul'da, anneannesinin Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde kalan 6 yaşındaki C.D. iddiaya göre sabah saatlerinde anneannenin uyuduğu sırada evde bulduğu silahla oynamaya başladı.