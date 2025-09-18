6 yaşındaki çocuk, yan yatan römorkun altında can verdi

Diyarbakır'da 6 yaşındaki çocuk, yan yatan römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktöre bağlı römork, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada römorkun altında kalan Üveys Öztürk, ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öztürk’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, traktör sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

