6 yaşındaki çocuklara karanlık oda cezası: Eğitmen görevden alındı

Antalya’da bir ilkokulda spor eğitmeni olarak görev yapan A.U.’nın, 6 yaşındaki çocukları, sınıfta konuştukları gerekçesiyle karanlık odaya kapattığı iddia edildi. Çocukları, ders boyunca duvara döndürüp beklettiği belirtilen eğitmen, şikayetler üzerine görevden alındı.

6 yaşındaki çocuklara karanlık oda cezası: Eğitmen görevden alındı

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’da çocukları karanlık odaya kapattığı iddia edilen eğitmen görevden alındı.

Konyaaltı ilçesindeki Siteler Mahallesi İlkokulu’na, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı başında, Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U. görevlendirildi.

Okulda 1’inci sınıflara spor eğitimi veren A.U. hakkında veliler, konuşan çocukları ders boyunca spor salonundaki karanlık bir odaya kapattığı, bazılarını ise duvara döndürerek beklettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SINIFIN SPOR DERSİ İPTAL EDİLDİ

Veliler, imzalayarak okul idaresine teslim ettiği şikayet dilekçesinde aynı zamanda, 6 yaşındaki çocukların olumsuz etkilenmesi nedeniyle eğitmenin değiştirilmesini talep etti.

Sonrasında okul yönetimiyle görüşen veliler, hiçbir gerekçe gösterilmeden çocuklarının bulunduğu sınıfın aldığı spor dersinin iptal edildiğini öğrendi.

Şikayet sonrası A.U., görevden alındı.

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