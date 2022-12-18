6 yaşındaki Elif Nur'un ölümüyle ilgili babaanne tutuklandı

Eskişehir'de 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan babaanne tutuklandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Elif Nur T.'nin gözaltına alınan babaannesi C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'EZİYET' SUÇU

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen babaanne C.K, çıkarıldığı hakimlikçe maktul Elif Nur T.'ye yönelik "işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme", Elif Nur T.'nin ağabeyleri Y.T. ve M.T'ye yönelik ise "eziyet" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?



6 yaşındaki Elif Nur T., halası, amcası ve babaannesiyle yaşadığı evde yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti.



Ağabeyler Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınmıştı.

Hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmış, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nce olayla ilgili yayın yasağı kararı alınmıştı.