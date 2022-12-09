6 yaşındaki gelin olayında takipsizlik kararına HSK incelemesi

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Kamuoyunda "6 yaşında gelin skandalı" olarak bilinen olay Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın izni ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti.

Kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatıldı.

HSK Birinci Dairesince başlatılan inceleme doğrultusunda müfettiş görevlendirildi.

Savcının ifadesine başvuracak müfettişler, takipsizlik ve kovuşturmaya yer yok kararının gerekçelerini inceleyerek rapor hazırlayacak. Raporun ardından savcı hakkında soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

6 YAŞINDA EVLENDİRDİ

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.



İLK SORUŞTURMA 2012'DE

İddianameye göre, evlilik kararının ardından, H.K.G’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirildi. Yıllarca cinsel istismara uğrayan kız çocuğu 17 yaşına geldiğinde 2012 yılında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında çocuğun kemik yaşının tespiti istendi. Ancak raporda H.K.G'nin kemik yaşı 21 çıktı. Savcılık da "takipsizlik" kararı vererek dosyayı kapattı. Kemik testinde H.K.G yerine 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddia edildi.

BARODAN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Öte yandan İstanbul Barosu da İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya mağdurun yanında müdahil olarak katılma talebinde bulundu.

Yapılan açıklamada, 2012 yılında yapılan kemik yaşı tespit testine H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddialarıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.