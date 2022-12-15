6 yaşındaki gelin rezaletinden yeni ayrıntılar: Kadını kaçırmaya çalışmışlar

Şiddet ve tecavüzden kurtulmak isteyen H.K.G. 2020 yılında evden kaçarak doğrudan adliyeye gidiyor. Çocuğuyla birlikte adliyeye sığınan kadın başvurusu üzerine İstanbul'da bir sığınma evine yerleştiriliyor.

Bu arada H.K.G. eşi Kadir İstekli'den boşanmak için dilekçe veriyor.

Anadolu adliyesi bu arada genç kadına bir avukat tahsis ediyor. H.K.G. polis eşliğinde adliye giderek Kadir İstekli'den boşanmayı başarıyor.

H.K.G. çocuk yaştan beri taciz ve tecavüzüne uğradığı için suçladığı eşinden boşanmasının ardından İstanbul’da bir kadın sığınma evinde kalmaya devam ediyor.



H.K.G. çocuğunu bazen eski eşine gönderiyor ancak anne ve babasının da çocuğunu gördüğünü anlayarak yeniden mahkemeye başvuruyor.



Bu hukuk mücadelesi sırasında ailesi H.K.G.'nin adresini buluyor, sığınma evini basıp kadını kaçırmaya çalışıyor. Güvenlik görevlileri engel oluyor ve kadını kaçıramıyorlar. Bu olay üzerine genç kadın başka bir kente gönderiliyor.



Bu olaylar yaşanırken 22 yaşını dolduran genç kadının ilkokul diploması bile olmadığı anlaşılıyor. Sığınmaevinde ilkokulu bitiren genç kadın, aşçılık eğitimi alıyor ve aşçı yardımcısı olarak çalışıyor.