6 yaşındaki gelin skandalı davası ertelendi

İstanbul'da 6 yaşında evlendirme skandalıyla ilgili davada bugün karar bekleniyordu. Ancak sanık Kadir İstekli'nin avukatının çekilmesi üzerine duruşma yine ertelendi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi.



Kadir İstekli'nin avukatı duruşmadan çekildiğini söyledi.



Mahkeme heyeti avukatın çekilmesi üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.



Davada, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında kızını, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmekle suçlanıyor.



18 yıl hapsi istenen Yusuf Ziya Gümüşel ve 30 yıl hapsi istenen Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanmıştı.

