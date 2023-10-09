6 yaşındaki gelin skandalı davası yine ertelendi

İstanbul'da 6 yaşında evlendirme skandalıyla ilgili davada yargılama devam ediyor.
Bir önceki celse Yusuf Ziya Gümüşel'in avukatı istifa etmişti. Gümüşel'in yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
Davada, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında kızını, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmekle suçlanıyor.
18 yıl hapsi istenen Yusuf Ziya Gümüşel ve 30 yıl hapsi istenen Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.
H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.
İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı almıştı.
Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celseleri ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.
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