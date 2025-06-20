6 yaşındaki gelin skandalı davasında yeni gelişme

6 yaşında evlendirme skandalına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.



Yargıtay, 6 yaşında dini nikah adı altında evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkumiyet kararlarını usulden bozdu.

Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nden çıktı. Daire, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrası dosyayı yerel mahkemeye göndermesine "usul hatası" dedi.

Davada sanık Kadir İstekli'ye önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak istinaf mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak kararı bozmuştu.

İstekli'ye iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verilmişti. H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkumiyet kararlarını bozdu.

Bu nedenle dava dosyası, yeniden değerlendirme yapılmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne iletilecek.

NE OLMUŞTU?



İstanbul'da küçük yaşta H.K.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Hazırlanan iddianamede, müşteki H.K.G.'nin 14 yaşındayken hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.



Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya inceleme izni vermişti.



Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.