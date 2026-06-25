6 yaşındaki gelin skandalı. Sahte kemik yaşı raporu davasında baba Gümüşel'e 5 yıl hapis

İstanbul'da 6 yaşında dini nikah adı altında 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G. davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mağdurun yaşının büyük göstermek için sahte kemik yaşı raporu düzenlendiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.

Dosya, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi dini nikah adı altında 6 yaşından itibaren Kadir İstekli'nin istismarına maruz bıraktığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Sahte kemik yaşı raporu davasında Gümüşel, İstekli ve 2 sanık daha 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında doktorların da olduğu 4 sanık hakkındaki dava ise zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuyla bağlantılı olarak 18 yıl hapse çarptırılmış, 3 sene cezaevinde kaldıktan sonra, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen hafta tahliye edilmişti.