6 yaşındaki gelin skandalında karar günü

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada gözler verilecek karara çevrildi.
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5. celcesi bugün görülecek.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Yaklaşık bir ay önceki duruşmada savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz saat 10.00’a ertelemişti.
NE OLMUŞTU?
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.
H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.
İddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen aralık ayında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.
Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı almıştı.
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