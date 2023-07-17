6 yaşındaki gelin skandalında karar günü

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıkması bekleniyor.



Yaklaşık bir ay önceki duruşmada savcısı mütalaasının vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme talebini kabul ederek sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz saat 10.00’a ertelemişti.

NE OLMUŞTU?



Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile evlendirildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.



H.K.G. ifadesinde çocukluğu boyunca hergün cinsel istismara uğradığını ve cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı.