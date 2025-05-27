6 yaşındaki Muhammed kalp krizi kurbanı
Siirt'te fenalaşan 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Siirt'te felanaşan bir çocuk, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır'a, buradan da ambulans helikopterle Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı.
Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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