6 yaşındaki Muhammed kalp krizi kurbanı

Siirt'te fenalaşan 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

6 yaşındaki Muhammed kalp krizi kurbanı

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'te felanaşan bir çocuk, sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır'a, buradan da ambulans helikopterle Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı.

6 yaşındaki Muhammed kalp krizi kurbanı - 1 Muhammed Yusuf

Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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