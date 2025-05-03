6 yaşındaki Selin'in acı ölümü

Karaman'da bir otomobil 6 yaşındaki Selin Güneş'e çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, kurtarılamadı.

6 yaşındaki Selin'in acı ölümü

'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

R.K.U. (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta, Selin Güneş'e (6) çarptı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan R.K.U, polis tarafından yakalandı.

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