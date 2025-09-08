6 yaşındaki Ayşe'yi maganda kurşunu hayattan kopardı

Muş'un Varto ilçesi Sanlıca köyünde dün gece bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'ın göğsüne kurşun isabet etti.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.



Ağır yaralanan Demirhan, ambulansla kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.