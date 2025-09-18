6 yaşındaki Emir Ali'nin feci ölümü

Ankara'da bir çocuk yüksekten düşüp öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Hürel Mahallesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde 16 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 13'üncü katında oturan Gümüş çiftinin iki çocuğundan Emir Ali Gümüş (6), koridorda oynarken, yangın merdiveninin yanındaki pencereden sarkıp, düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emir Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gümüş'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emir Ali'nin oyun oynarken pencereye çıkıp aşağıya sarkarak düştüğü belirtilirken polis, anne ve babasının ifadesine başvurdu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.