6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimi ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.H.K.(26), yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.