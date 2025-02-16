6 yıldır aranıyordu: Firari hükümlü İzmir’de yakalandı

İzmir’de 20 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A., saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

6 yıldır aranıyordu: Firari hükümlü İzmir’de yakalandı

’de 39 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

Polis, toplam 20 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.A.’nın (56) İzmir ve çevre illerde sık sık adres değiştirerek saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine soruşturmayı erinleştiren polis, 6 yıldır aranan K.A.’nın son olarak Gediz Mahallesi’ndeki bir akrabasının yanında kalmaya başladığını belirledi.

Söz konusu eve, dün operasyon düzenleyen polis K.A.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan K.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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