60 ilde büyük FETÖ operasyonu: 371 kişiye gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 60 ilde operasyon düzenlendi. İzmir merkezli operasyonda 371 kişi için gözaltı kararı verildi.

60 ilde büyük FETÖ operasyonu: 371 kişiye gözaltı kararı
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Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

Hakmar ve Tatbak'a kayyum atandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yurt dışı ve yurt içinde daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmakla suçlanan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterildiği belirlendi.

Bu kişilerden TL, Dolar veya altın toplandı. Toplanan bu fonların gıda kolisi adı altında örgüt üyesi şüphelilere gönderilerek maddi destek sağlandığı belirlendi.

Örgüte fon sağlayan 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde, bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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