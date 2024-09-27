60 kişiye mezar olan binanın müteahhidine hapis: Karar sonrası gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin vurduğu Diyarbakır’da biri boş, 7 bina yıkıldı.

Kentte 414 kişi yaşamını yitirdi, 912 kişi de yaralandı.

Yıkılan binalardan biri de Bağlar’daki 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan Yoldaş Apartmanı'ydı.

Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Apartmanın depremde yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında dava açıldı.

1994 YILINDA TAMAMLANDI

İddianamede, 1994’te yapılan Yoldaş Apartmanı’nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu anlatıldı.



Savcılık iddianamesinde, müteahhit Sadullah Yoldaş’ın 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, “Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.” denildi.



Yoldaş hakkında 60 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasından dolayı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan ceza istendi.