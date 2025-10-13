60 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı

Gümüşhane'de bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sabri T.'nin (19) kullandığı otomobil, Canca Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yolda seyir halindeyken yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediyeye ait otobüs parkı binasının arka kısmına düşen araçtaki sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

