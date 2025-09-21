60 yaşında okuma yazma öğrendi, 71 yaşında kitap yazdı

Diyarbakır'da yaşayan Naşide Can'ın ailesi, çocukken kızlarını okula göndermedi. Okula ve okumaya sevdalı bir şekilde hayatını sürdüren Can, evlenip başka bir dünyaya yelken açmasına rağmen içindeki okuma isteğini canlı tutmayı başardı.



Evliliğinden 7 çocuğu olan kadın, evlatlarını avukat, öğretmen ve mühendis yaptı. İçindeki okuma sevdası bir türlü geçmeyen Can, 60 yaşında okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Kendiyle büyüttüğü azimle kısa sürede okuma yazmayı söken Can, diri tuttuğu sevdası sayesinde önüne gelen her şeyi okumaya başladı.



Okudukça içinde başka bir dünya daha büyüten Can, kendi hayatını kaleme almak için kolları sıvadı. 71 yaşında, yaşıtları torun severken o kendi hayatını anlattığı 'Naşide, Güneydoğu'nun Çileli Çocuğu' kitabını kaleme aldı.



Can'ın şimdiki en büyük hedefi ise kitap satışlarından elde edeceği gelirle, ilçesi Çermik'e okul yaptırmak.