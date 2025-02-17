60 yaşındaki emekli madenci yaralı bulduğu köpeği sahiplendi: "Hayvanlar vefayı biliyor"

İnağzı Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Kuku (60), geçen yıl ağustos ayında eşiyle misafirliğe gittiği sırada komşusunun evinin önünde gördüğü sahipsiz köpeğin yaralı olduğunu fark etti.



Veteriner hekime getirdiği köpeği tedavisinin ardından bulduğu yere bırakan Kuku, 5 gün boyunca iğnelerini yapmak ve beslemek için yanına gittiği hayvan iyileşince bıraktı. Köpeğin 10 gün sonra evinin önünde beklediğini fark eden Kuku, buradan ayrılmayan ve nereye gitse peşinden gelen köpeği sahiplendi.



"HAYVANLAR VEFAYI BİLİYOR"



Köpeğine mavi gözlü olması dolayısıyla "Çakırbeyli" ismini veren Kuku, gazetecilere, misafirliğe gittikleri sırada eşinin, komşularının evinin önünde yaralı köpek gördüğünü, sahibini bulamayınca da veteriner hekime götürdüklerini söyledi.



Tedavisinin ardından veteriner hekimin iğne verdiğini anlatan Kuku, "Köpeği aldığımız yere bıraktık. Her gün gidip rutin şekilde iğnelerini vurdurduk, yemeğini verdim. 5 gün sonunda bıraktım, bağımı kestim. Aradan 10 gün geçti. Sabah namazını kılmak için kalktığımda eşim, 'O köpek kapının önünde bizi bekliyor.' dedi. O günden sonra da gitmedi. Biz de onu sahiplendik." diye konuştu.



Kuku, köpekle aralarında sevgi bağı oluştuğunu aktararak, "Hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak gerekiyor. Köpek verdiğimiz her şeyi yiyor. Çünkü sokağa bırakırsam aç kalırım korkusu yaşıyor. O gitmez, ben de onu sokağa bırakmam. Hayvanlar vefayı biliyor. Onu iyileştirdiğimi, onu beslediğimi biliyor. Kapımı bekleyerek bana vefa borcunu ödüyor." ifadesini kullandı.