60 yaşındaki "Hanım Ağa" sokakta yürürken yakalandı: Sabıkası epey kabarık
Bursa'da "Hanım Ağa Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Saadet Şen sokakta yürürken yakalandı ve gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamuoyunda ‘Hanım Ağa Çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün elebaşı yakalandı.
"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "kasten öldürmek", "uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari suç örgütü lideri Saadet Şen, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerince sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
