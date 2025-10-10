60 yaşındaki işçi inşaatta yüksekten düşerek can verdi
İstanbul Kadıköy'de inşaatta çalışan bir işçi, yüksekten düşerek hayatını katbetti.
Kadıköy'de Mehmet Ertem Alp Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir binada çalışan Nazım T.(60), dengesini kaybederek binanın üst katından zemindeki çukurun içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin çalışmalarında, yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
