60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

60 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

60 yaşındaki Kemal Keskin’in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Keskin’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin'in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin’in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk’ün yanına taşındığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...