600 bin tarihi esere dijital kimlik koruması
24.03.2026 10:52
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, dijital kimliklendirmeyle birlikte eserlerin güvenliğinin en üst düzeye çıkarıldığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi eserlerin korunması ve sahteciliğin önlenmesi için 600 binden fazla eseri dijital kimliğe kavuşturdu.
Eserler, özel üretilen, kopyalanamayan, laboratuvar ortamında yeniden üretilemeyen ve eserlere zarar vermeyen kimyasal işaretleme yöntemiyle güvence altına alındı.
Yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulmuş DNA benzeri izler içeren ve gözle görülemeyen bu teknoloji, eser güvenliğini en üst seviyeye taşırken, sistemin sunduğu yüksek doğrulama kabiliyeti sayesinde eserlerin takibi daha etkin hale getirildi.
KÜRESEL ÖLÇEKTE İZLEME YAPILIYOR
Yapay zeka destekli TraceArt sistemi ile Türkiye kökenli kültür varlıkları küresel ölçekte izleniyor.
Satış platformları, açık artırmalar ve sosyal medya üzerinden yapılan taramalarla şüpheli eserler tespit edilerek incelemeye alınıyor.
Bu sayede sahtecilikle mücadelede yeni bir dönem başlatılıyor.
Müzecilik Ulusal Envanter Sistemi (MUES) ile müzecilik alanında kapsamlı bir dijital dönüşüm sağlanıyor.
Türkiye genelindeki müzelerde bulunan kültür varlıklarının envanter bilgilerinin merkezi bir veri tabanında tutulmasını sağlayan sistem sayesinde, eserlerin tüm bilgileri tek çatı altında toplanarak dijital ortamda kayıt altına alınıyor.
Böylece süreçler daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir hale geliyor.
MUES bünyesinde yer alan Komisyon Modülü ile kültür varlıklarının müzelere kazandırılması ve değer tespit süreçleri uçtan uca dijital ortamda yürütülürken, Özel Müzeler ve Koleksiyonerler Modülü ile özel koleksiyonlar da ulusal envantere entegre ediliyor.
BAKAN ERSOY: ESERLERİN GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital kimliklendirme uygulaması ve MUES sisteminin Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasında teknolojik kapasiteyi güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bu uygulamalarla birlikte müzelerimizdeki eserlerin güvenliği en üst seviyeye çıkarılırken, sahtecilikle mücadelede de önemli bir mesafe kat edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık, Yapay Zekâ Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi kapsamında kullanılan TraceArt sistemi ile internet ortamında Türkiye kökenli kültür varlıklarının izlenmesi, tespiti ve arşivlenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
TraceART, satış platformları, açık artırmalar ve sosyal medyayı tarayarak Türk kökenli kültürel varlıkları belirliyor ve şüpheli eserleri uzman incelemesine gönderiyor. 2025’te aktif hale gelen sistem, yüzlerce eseri inceleme için işaretledi. Bu sistem Britanya’dan geri alınan iki 16. yüzyıl İznik çinisinin tespitinde görev aldı.