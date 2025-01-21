600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla iligli bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 600 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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