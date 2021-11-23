600 kiloluk ineği otomobille çalmaya kalkıştılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişi, 600 kiloluk bir ineği otomobille çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Zanlılar ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - İHA 23.11.2021 - 17:28

600 kiloluk ineği otomobille çalmaya kalkıştılar

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’da çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı.

İneğinin çalındığını söyleyen bir vatandaş, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakoluna başvurdu.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kamera kayırlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonucunda ineği çalan zanlıların S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. olduğu belirlendi.

600 KİLOLUK İNEĞİ OTOMOBİLLE SATMAYA GÖTÜRDÜLER

Takibe alınan şahıslar, çaldıkları ineği otomobille satmaya götürürken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından İ.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. İnek sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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